France: des loups s’échappent d’un zoo, plusieurs ont été abattus

Un parc animalier du Tarn a été fermé jusqu’à la mi-janvier après que neuf loups se soient échappés de leur enclos, dont quatre ont été abattus et cinq autres anesthésiés, a-t-on appris vendredi auprès de la préfecture et du zoo.

Sollicité par l’AFP, le propriétaire du parc, Sauveur Ferrara, a précisé que les loups, « qui venaient d’arriver », se sont échappés de leur enclos, « après avoir détruit les trappes de sécurité », et ont pénétré dans des parcs adjacents, mais n’ont pas quitté l’enceinte du zoo.

Il a ajouté que face au « comportement anormal et dangereux de certains d’entre eux (…) quatre loups ont hélas dû être abattus par le personnel du parc ».

Soulignant qu’« à aucun moment », les loups « n’ont été en contact ou n’ont représenté une menace pour les visiteurs et pour les agents du parc », il a précisé qu’il avait été procédé à « l’évacuation immédiate du public ».

Ce parc animalier, qui accueille sur 60 hectares quelque 600 animaux de 70 espèces, dont des grands félins, avait déjà été frappé le 22 octobre 2020 d’une mesure de fermeture administrative, sur ordre ministériel, en raison de « manquements majeurs » mettant en danger la sécurité des animaux, du personnel et des visiteurs.

Mais l’arrêté préfectoral avait été suspendu le 2 novembre suivant par le tribunal administratif de Toulouse, « en raison de l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie », faute de mise en demeure préalable, selon un communiqué du TA.