Prix, amendes, cartes riverains: ce qu’il faut savoir sur les tarifs de stationnement prévus en 2022 à Bruxelles

Petits fours, flûtes de champagne et cadeaux sous le sapin égaient généralement les réveillons. Sous leur conifère enguirlandé, les membres de l’exécutif bruxellois pourront toutefois aussi glisser leur ordonnance sur le stationnement. La majorité PS-Ecolo-Défi-Open VLD-Groen et Vooruit s’est en effet accordée sur les hausses de tarification dans les 19 communes. Concrètement, le prix minimum de la carte de riverain passera de 10 à 15 euros par an, la seconde de 50 à 120. La possibilité d’une troisième carte de riverain passe, elle, à la trappe. Ces chiffres constituent des prix planchers. Les communes restent donc libres d’appliquer des prix plus élevés. En fonction du type de zone, les tarifs de stationnement payant en voirie augmenteront de 70 à 80 %. De même que les amendes passent, elles, de 25 euros à 35, 45 ou 50 euros. Ces hausses de prix ne doivent rien au hasard. L’ordonnance vise à faire baisser la pression en voirie, conformément au plan régional de mobilité Good Move, qui prévoit la suppression de 65.000 places d’ici 2030.

« Le stationnement est un levier très important à cet égard. Avec cette nouvelle ordonnance stationnement, la Région se dote d’un outil pour libérer de l’espace, augmenter son attractivité et la qualité de vie des Bruxellois », explique le premier. « La Région rendra aussi sa politique tarifaire plus attractive, les Park & Ride (P+R) seront rendus gratuits pour ceux qui les utilisent comme parking de dissuasion et le prix d’une place dans un box à vélos sera réduit à 15 € par an. C’est un pas de plus vers une vraie ville à taille humaine », se félicite la seconde.

Fruit d’un compromis laborieux

Le dossier stationnement avait fait, la semaine dernière, l’objet de crispations. La réunion hebdomadaire de l’exécutif s’était achevée prématurément après le départ de la ministre écologiste, en colère après la parution d’un article de L’Echo dévoilant les chiffres sur la table. Autre point de tension : le quotidien faisait aussi état d’un possible blocage de la part du PS. Il n’en fallait pas plus pour que la ministre se sente trahie par son partenaire de majorité. Ce moment de tension a surtout rappelé le profond climat de méfiance au sein de l’exécutif.

En cette veille de Noël, les membres de la majorité ont chacun mis de l’eau dans leur vin. Elke Van den Brandt désirait faire passer à 60 euros le prix de la première carte de riverain. Au niveau local, différents élus PS et Défi trouvaient cette hausse démesurée. Elle passe finalement à 15 euros. En revanche, la hausse des tarifs de stationnement s'élève finalement à 75% et non à 50%. À noter que Défi a obtenu que la faisabilité de redevances proportionnelles soit examinée. Histoire ainsi de ne pas payer une amende complète pour quelques minutes de retard.