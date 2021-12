Selon Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton ne reviendra pas en F1: «Sa déception est trop grande»

« J’ai parlé à son père il y a quelques jours », a-t-il confié dans le quotidien suisse, Blick. « J’ai tout de suite senti qu’il ne répondrait pas à mes questions sur l’avenir de son fils. Nous avons préféré parler business. Je ne sais pas, mais je pense qu’Hamilton ne reviendra pas Sa déception est trop grande et on peut la comprendre. Avec ses sept titres de champion du monde, comme Michael Schumacher, on peut penser qu’il va s’attaquer à son rêve de percer comme entrepreneur dans le milieu de la mode. »

Au cours de cet entretien, Bernie Ecclestone est également revenu sur la fin de course controversée du GP d’Abou Dhabi. « Il y a vraiment eu un problème. Beaucoup de choses ont mal tourné dans les derniers tours. Michael Masi, le responsable de la course, aurait pu s’épargner quelques ennuis s’il avait immédiatement arrêté la course avec le drapeau rouge après le crash de Nicholas Latifi. On aurait alors assisté à une super finale entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour les trois derniers tours. »