Codeco: Frank Vandenbroucke défend les mesures et ouvre la porte à des assouplissements en janvier

Le dernier Comité de concertation n’en finit pas de faire des vagues. Pour rappel, les autorités ont décidé mercredi une série de mesures pour contrer l’avancée du variant Omicron, dont la fermeture dès dimanche de toutes les salles de spectacles et de cinéma.

La mesure a soulevé un vent de révolte auprès du secteur culturel, déjà lourdement impacté par les mesures sanitaires depuis près de deux ans. Celui-ci avait en outre lourdement investi ces derniers mois pour assurer une bonne qualité de l’air dans ses infrastructures.

Outre la riposte juridique, un mouvement de désobéissance s’est aussi mis en branle. Plusieurs salles de spectacles et de cinéma, mais aussi des centres culturels communaux, ont ainsi annoncé qu’ils resteraient ouverts après dimanche, malgré la décision du Codeco.L’ensemble du monde culturel a par ailleurs prévu d’organiser une manifestation pacifique ce dimanche après-midi sur le Mont des Arts, à Bruxelles.

Interrogé par nos confrères du magazine Moustique, Frank Vandenbroucke a défendu les mesures prises par le Codeco et ne veut pas éluder ses responsabilités. « C'est nous, politiques, qui sommes reponsables. Je ne me cache jamais derrière les experts. Les experts donnent des avis. Ils avaient dit qu'il ne fallait rien fermer sauf en cas de mauvais chiffres où ils prônaient des fermetures totales de toute une série de secteurs. On n'a fait ni l'un ni l'autre. »