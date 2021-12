Un joueur anglais révèle qu’Eden Hazard a été son adversaire le plus redoutable: «Il maîtrisait son jeu à la perfection»

De son propre aveu, le défenseur anglais de Liverpool Trent Alexander-Arnold n’a pas rencontré un adversaire plus coriace qu’Eden Hazard au cours de sa carrière

Trent Alexander-Arnold n’oubliera pas de sitôt ses nombreuses confrontations avec Eden Hazard dans le championnat anglais. Dans un entretien accordé aux médias de la Premier League, le défenseur latéral de Liverpool a confié qu’il considérait l’ancien numéro 10 de Chelsea comme l’adversaire le plus redoutable qu’il a pu affronter au cours de sa carrière. « Il était très adroit et rapide. Pour être honnête, il n’avait pas vraiment de faiblesses. Il maîtrisait son jeu à la perfection. » Un magnifique hommage aux qualités exceptionnelles du Belge, qui connaît aujourd’hui la période la plus compliquée de sa carrière au Real Madrid.