Un retour raté avec Al-Rayyan pour James Rodriguez le jour du réveillon (vidéo)

En effet, suite à la blessure d’un de ses coéquipiers dès la 12e minute de jeu, son coach Laurent Blanc décide de remplacer par la star colombienne, qui arborait une nouvelle coupe de cheveux bleue pour l’occasion.

Trois minutes après sa rentrée en jeu, son équipe encaisse un but et ne se montre guère entreprenante. Ce qui oblige le numéro 10 à reculer et ne le laisse pas s’illustrer. Ce retour n’était pas synonyme de fête comme l’aurait espéré James Rodriguez qui songe certainement au prochain rassemblement en équipe nationale en janvier prochain à l’occasion des qualifications pour la prochaine Coupe du monde.