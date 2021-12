Open d’Australie: toujours pas de tournoi du Grand Chelem pour le Canadien Raonic, forfait pour Melbourne

Le tennisman canadien, Milos Raonic, est forfait pour la quatrième fois consécutive et ne pourra de nouveau pas participer à un tournoi du Grand Chelem.

Milos Raonic va devoir renoncer pour la quatrième fois d’affilée à un tournoi du Grand Chelem à cause d’une blessure. Le Canadien, ex-numéro 3 mondial, souffre d’une blessure au tendon d’Achille et est contraint de déclarer forfait pour l’Open d’Australie, qui débute le 14 janvier, ont annoncé les organisateurs à Melbourne samedi.

Aujourd’hui 70e mondial, Raonic, 30 ans, avait dû renoncer déjà à Roland-Garros (cheville), Wimbledon (mollet) et l’US Open (jambe) l’an dernier. Il s’était blessé en mars et avait pu tenter un retour en juillet, éliminé au premier tour à Atlanta. Il n’est plus réapparu sur un court depuis lors.