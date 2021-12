Belgique, France, Royaume-Uni… le variant omicron s’installe de plus en plus

Beaucoup plus contagieux, sans doute moins virulent : un mois après son identification en Afrique du Sud, on commence à mieux cerner le variant omicron, sans pouvoir encore dire à quel point il changera le visage de la pandémie de covid.

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : le point sur les dernières évolutions de la pandémie de covid dans le monde et de la propagation toujours plus rapide du variant omicron.