Le télescope spatial James Webb a décollé avec succès (photos et vidéos)

Avec l’envol depuis le Centre spatial guyanais, intervenu à l’heure prévue à 12h20 GMT, le JWST deviendra l’instrument d’observation du cosmos le plus perfectionné jamais envoyé dans l’espace. Mais il lui faudra encore un mois pour atteindre sa position finale.

Avec l’ambition d’éclairer plus avant l’humanité sur deux questions qui la taraudent : « d’où venons-nous ? » et « sommes-nous seuls dans l’Univers ? ».

Et apercevoir ainsi les lueurs de « l’aube cosmique », quand les premières galaxies ont commencé à éclairer l’Univers depuis le Big bang, il y a 13,8 milliards d’années.

Il permettra de mieux comprendre la formation des étoiles et des galaxies, et observer les exoplanètes dont les astronomes découvrent toujours plus de spécimens, pour y identifier peut-être un jour d’autres Terres.

Le James Webb va marcher dans les pas du télescope Hubble, qui a révolutionné l’observation de l’Univers : c’est grâce à lui que les scientifiques ont découvert l’existence d’un trou noir galactique au centre de toutes les galaxies, ou de vapeur d’eau autour d’exoplanètes.