Cet ancien président s’en prend fortement aux clubs voulant faire grève: «Vous gagnez dix millions par an et vous ne faites que vous plaindre»

Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir les coaches et joueur qui pointent une charge de travail trop importante à l’image de Pep Guardiola. « Les entraîneurs et les joueurs doivent faire une grève », a-t-il d’ailleurs déclaré sur Sky Sports.

Le championnat anglais est réputé pour être l’un des plus physiques et rythmés. Pour cette fin d’années, les clubs de Premier League jouent ce dimanche 26 décembre avant de disputer une nouvelle rencontre deux jours plus tard, soit le mardi 28 décembre pour la majorité d’entre eux.

Mais comme on peut le lire dans les colonnes du Daily Mail, ces déclarations ne lui ont pas fait que des amis, certains s’indignent même des propos de l’Espagnol. C’est le cas de Simon Jordan, ancien président de Crystal Palace, qui n’a pas manqué de critiquer les coaches se plaignant du calendrier. « Je ne peux plus le supporter », a-t-il avancé dans le journal britannique, avant de pointer les salaires inouïs que perçoivent les joueurs et entraîneurs de football. « Vous gagnez dix millions par an et vous ne faites que vous plaindre de ce que vous n’avez pas ! Quoi que vous donniez aux gens, ce n’est jamais assez. Que diriez-vous de vous pincer pour réaliser à quel point vous avez de la chance ? Parce que s’il n’y avait pas eu de football, la moitié d’entre vous travaillerait chez McDonald’s », ajoute-t-il.