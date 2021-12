La farce de Kevin «le Grinch» De Bruyne, qui effraye ses enfants à l’occasion de Noël (vidéos)

Au soir du réveillon de Noël, de nombreuses personnalités partagent une photo de leur famille réunie autour du sapin ou d’un bon repas. C’était par exemple le cas de Kevin De Bruyne qui a posé aux côtés de son épouse Michèle et de leurs trois enfants Mason Milian (5 ans), Rome (3 ans) et Suri (1 an). Mais il semblerait qu’au cours de la soirée, le Diable rouge ait décidé de se jouer un peu de ses proches par la même occasion.

De Bruyne s’est en effet déguisé en Grinch, ce grincheux qui voulait gâcher Noël, et s’est donné pour mission de faire peur à ses proches et ses enfants. Et comme en témoignent les vidéos que le joueur de Manchester City a partagées, il a plutôt bien réussi son coup !