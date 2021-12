Alderweireld et Al-Duhail battus au Qatar, partage chez le leader pour Chadli et Basaksehir en Turquie

Al-Duhail avait ouvert le score grâce à Ismaeel Mohammad, sur une passe décisive d’Edmilson Junior (ex-Standard), à la demi-heure. Yaseen Al Bakhit (39e) et Isael (85e) ont renversé la situation en faveur des locaux.

Al-Duhail occupe la deuxième position avec 22 points et voit le leader, Al-Sadd, victorieux 3-0 face à Al Khor, creuser l’écart avec désormais 6 longueurs d’avance.

Du côté de la Turquie, Basaksehir, où Nacer Chadli est monté à un quart d’heure du terme, a obtenu un partage 0-0 sur la pelouse du leader, Trabzonspor, samedi, dans le cadre de la 19e journée du championnat turc.

Basaksehir, dont la dernière défaite remonte au 1er octobre, poursuit sa série et compte désormais onze matchs sans défaite. Les Orange et Bleu sont troisièmes avec 33 points. Trabzonspor reste solide leader avec 46 points. Son plus proche poursuivant, Konyaspor (36 points), reçoit Besiktas dimanche.