Pour Noël, Biden vante l’«immense courage» des Américains face à la pandémie

Pour son premier Noël à la Maison Blanche, Joe Biden a loué samedi « l’immense courage » des Américains face à la pandémie notamment, et les a appelés à chercher « la lumière » et l’unité dans les épreuves.

Cette année, nous avons vu l’immense courage, force, résilience et détermination de tous ceux d’entre vous qui soignent, réconfortent, enseignent, protègent et servent le pays de grande ou petite manière », écrit le président américain dans un message également signé par son épouse Jill Biden, à l’occasion de la fête chrétienne. « Vous démontrez, encore et encore, que nos différences sont précieuses et nos similitudes infinies », déclare encore le démocrate, à la tête d’un pays profondément divisé sur une multitude de sujets. « Nous prions pour la promesse de l’Evangile, celle de trouver la lumière dans les ténèbres, ce qui est peut-être l’entreprise la plus américaine qui soit », lit-on encore dans ce message de Joe Biden, fervent catholique.

Joe Biden et Jill Biden, accompagnés de leur nouveau compagnon à quatre pattes, un chiot berger allemand portant le nom martial de « Commander », ont aussi participé à un entretien virtuel avec des militaires.