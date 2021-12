A travers le monde, un second Noël «pas comme souhaité» en raison de la pandémie

À lire aussi France, Royaume-Uni, Italie… les mesures anti-covid en vigueur en Europe (carte)

A Londres, pendant que certains déballaient encore leurs cadeaux, d’autres faisaient déjà la queue pour se faire vacciner. Face au « raz-de-marée » des contaminations au variant Omicron, le gouvernement britannique a sonné la mobilisation générale pour injecter une dose de rappel à tous les adultes du Royaume-Uni d’ici à la fin de l’année. Avec un million d’injections par jour, le rythme n’a jamais été aussi soutenu.

« Même si, en raison du Covid, nous ne pouvons pas célébrer (Noël) tout à fait comme nous l’aurions souhaité, nous pouvons toujours profiter de nombreuses et joyeuses traditions », comme les chants de Noël et la décoration du sapin, a suggéré dans son allocution la reine britannique Elizabeth II, obligée pour sa part de rester au château de Windsor.

En France, le jour de Noël a été synonyme sur le plan sanitaire d’un nouveau record, de plus de 100.000 nouveaux cas quotidiens, selon les autorités. Le gouvernement doit adopter lundi un projet de loi rendant le pass vaccinal obligatoire.

Le variant omicron est aussi devenu dominant au Portugal, avec plus de 61 % des cas et un record d’infections depuis janvier en 24 heures, malgré un taux de couverture vaccinale parmi les plus élevés au monde.

Voyages perturbés

Avec des pilotes et des hôtesses en quarantaine, les compagnies aériennes ont dû annuler ce week-end plus de 5.600 vols dans le monde, dont beaucoup sur des trajets liés aux Etats-Unis, et des milliers de vols ont été retardés. Des millions d’Américains ont malgré tout sillonné leur pays, bien que la vague omicron dépasse déjà le pic du variant delta, avec 171.000 cas quotidiens en moyenne sur sept jours. Les hôpitaux sont saturés.

Pour son premier Noël à la Maison Blanche, Joe Biden a loué « l’immense courage » des Américains face à la pandémie, et les a appelés à chercher « la lumière » et l’unité dans les épreuves.

À lire aussi Etats-Unis: Joe Biden déclare la guerre tardivement au variant omicron

Si les rassemblements ont été généralement plus aisés qu’en 2020, avec des exceptions comme aux Pays-Bas reconfinés, la pandémie a de nouveau pesé sur les festivités. Broadway a dû annuler les spectacles de Noël à New York, et l’Espagne et la Grèce ont réintroduit le masque obligatoire à l’extérieur.