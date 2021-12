Coronavirus: la police de Bruxelles renonce à contrôler les cinémas qui resteront ouverts

Dans la capitale, les cinémas des Galeries, le Kinograph, le Palace et le Vendôme ont décidé de ne pas respecter les consignes gouvernementales et de rester ouverts. Ceux-ci ne doivent pas craindre un contrôle de police, a confirmé samedi la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere. «Nous n’avons pas le temps de contrôler les cinémas. Nous devons déjà suivre la manifestation organisée par le secteur culturel ».

À lire aussi Comité de concertation: la culture, victime expiatoire

«Lors de cette réunion pacifique de personnes qui ont la culture et les événements à cœur, nous demanderons au comité de concertation de revenir sur sa décision. En même temps, nous demanderons avec insistance d’élaborer un cadre sur le long terme qui soit praticable et rentable pour la culture, avec des mesures de soutien en appui», écrivaient vendredi le comédien flamand Stany Crets et divers acteurs de la culture et de l’événementiel dans un communiqué commun sous le hashtag «#greenlightforculture».