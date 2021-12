Marché de Noël, culture, commerces: le récap des mesures qui entrent en vigueur ce dimanche

Marchés de Noël

Plus largement, pour ce qui concerne les événements de masse, y compris les marchés de Noël et les villages d’hiver, les représentations culturelles et autres et les congrès : ils seront interdits à l’intérieur. Quid à l’extérieur ? Interdiction d’utiliser des tentes ; maximum un visiteur (un individu) par mètre carré ; à partir de 100 visiteurs simultanément, un plan de circulation à sens unique doit être élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes.

Magasins

Les magasins restent ouverts sous les conditions suivantes : les courses sont effectuées avec maximum 2 personnes, à l’exception des mineurs de son propre ménage ; tout cela avec une distance de 1,5 mètre entre chaque personne ; un consommateur est autorisé par 10 mètres carrés de la surface accessible au public. Si la surface accessible au public est inférieure à 20 mètres carrés, il est autorisé d’accueillir deux consommateurs, à condition là encore qu’une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne. Si la surface accessible au public est supérieure à 400 mètres carrés, un contrôle d’accès adéquat doit être prévu.

La culture

Les entreprises et associations offrant des activités culturelles, festives ou récréatives aux consommateurs à l’intérieur, sont fermées.

Cette règle générale connaît de nombreuses exceptions à commencer par les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques. Mais aussi les musées, piscines (mais bien les parcs aquatiques), les salles des fêtes pour mariages et enterrements, les pistes d’équitation, les centres de bien-être et les fitness.

Les lieux de cultes restent aussi ouverts, à l’inverse des cinémas, théâtres et salles de concert.

À lire aussi Le monde de la culture protestera dimanche au Mont des Arts contre les mesures du Comité de concertation

Sport

Outre le fitness qui reste possible, il sera encore possible de s’entraîner en intérieur et de faire des compétitions mais le public est interdit tant à l’intérieur qu’en extérieur.

L’enseignement

Pour ce qui concerne l’enseignement, la reprise dans le primaire et le secondaire aura bien lieu le 10 janvier. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, « les responsables et les ministres sont invités à convenir des modalités en la matière ».

Le masque sera obligatoire à partir de l’âge de 6 ans.

Parascolaire : le Codeco a « recommandé vivement » de ne prévoir aucune nuitée pendant les activités dans un contexte organisé, telles que les camps sportifs, ainsi que de limiter la taille des groupes.

Pas d’autotest gratuit

La proposition de gratuité lancée par le PTB dans l’opposition et par Ecolo n’a pas été retenue.