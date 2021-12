Football: le PSG pourrait se retrouver dans de sales draps…

Le PSG en difficulté financière ? Pas vraiment ! Le Paris Saint-Germain, grâce au soutien financier de QSI, ne sera a priori jamais dans une situation de crise prononcée, comme peuvent l’être le FC Barcelone ou la Juventus, par exemple. Mais le club de la capitale française doit quand même tenter de terminer l’année dans le vert afin de ne pas obliger la Qatar d’injecter de l’argent. Mais, comme assez souvent, cette saison, ce sera encore très compliqué…

D’après plusieurs sources, le club de la capitale risque de perdre beaucoup d’argent, à cause du Covid, notamment. Au total, on prévoit plus de 200 millions d’euros de pertes, et à ce niveau, il sera impossible de finir dans le vert. La direction parisienne peut néanmoins limiter la casse. Elle espère récolter plus de 100 millions d’euros sous forme de ventes d’ici juin, afin d’éviter aux actionnaires qataris de devoir voler au secours.