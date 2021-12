Plusieurs milieux culturels ne vont pas fermer: que risquent les contrevenants?

Devant l’arrivée du variant omicron, le Comité de concertation réunissant le gouvernement fédéral et les entités fédérées a décidé mercredi d’un resserrement des mesures sanitaires.

A compter de ce dimanche et jusqu’au 28 janvier normalement, toutes les autres activités en intérieur destinées au grand public doivent fermer. L’ordre de fermeture vise donc les théâtres, les salles de spectacles ainsi que les cinémas. Ce qui a suscité un véritable tollé des opérateurs concernés qui y voient une mesure injuste et injustifiée. Celle-ci est d’autant plus rejetée qu’elle n’avait même pas été préconisée par les experts du GEMS qui conseillent le gouvernement…

À lire aussi Le monde du spectacle face aux mesures anticovid: «Hallucinant, désastreux, insultant...»

Conséquence : plusieurs cinémas, théâtres et centres culturels du pays ont annoncé les uns après les autres ces dernières heures qu’ils braveraient l’ordre de fermeture, quitte à être mis à l’amende. Les sanctions ne devraient toutefois pas être très nombreuses.

À lire aussi les-cinemas-et-theatres-qui-resteront-ouverts-pendant-les-vacances

Quelles sanctions ?

En principe, le montant à payer pour des rassemblements illégaux est de 250 euros pour les participants. Les organisateurs risquent entre 750 et 4.000 euros mais plusieurs bourgmestres ont en effet fait savoir qu’ils ne demanderaient pas à leur police de veiller au grain.

La police de Bruxelles-Ixelles a, elle, indiqué n’avoir pas le temps pour contrôler les cinémas. Et la justice devrait, elle aussi, fermer les yeux. Les agents de police n’effectueront dimanche aucun contrôle dans les cinémas qui décideront de rester ouverts, malgré l’ordre de fermeture prononcé lors du dernier Comité de concertation.

Dans la capitale, les cinémas des Galeries, le Kinograph, le Palace et le Vendôme ont décidé de ne pas respecter les consignes gouvernementales et de rester ouverts.

Ceux-ci ne doivent pas craindre un contrôle de police, a confirmé la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere. « Nous n’avons pas le temps de contrôler les cinémas. Nous devons déjà suivre la manifestation organisée par le secteur culturel dimanche (au Mont des Arts) ».

Interrogé par la RTBF à la veille de Noël, le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna, a clairement fait savoir que Thémis avait pour le moment d’autres chats à fouetter que de poursuivre les acteurs culturels qui resteraient ouverts…

Manifestation

Particulièrement remontés contre les autorités, les acteurs culturels du nord et du sud du pays organiseront d’ailleurs une manifestation pacifique ce dimanche au Mont des Arts, dans le centre de Bruxelles.