Desmond Tutu, le dernier des sages, est décédé

Je voudrais que mon épitaphe dise : « Il aimait, il riait et il pleurait » ». L’ancien archevêque anglican du Cap était un homme de grande foi, de grand combat et… d’un grand sens de l’humour. Il était aussi populaire dans son pays que Nelson Mandela. Ces deux hommes charismatiques ont incarné le combat contre l’apartheid et pour la réconciliation raciale. « C’était un homme d’une intelligence et d’une intégrité extraordinaires face aux forces de l’apartheid, a souligné le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il était aussi tendre dans sa compassion à l’égard de ceux qui avaient souffert de l’oppression, de l’injustice et de la violence sous l’apartheid que pour les opprimés et les oppresseurs du monde entier ».