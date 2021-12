Mort de l’autrice américaine Joan Didion

Joan Didion a succombé, le 23 décembre, à la maladie de Parkinson. L’autrice, originaire de Californie et installée à New York, avait 87 ans. Pendant plus d’un demi-siècle, à travers le journalisme, la fiction, l’essai et le scénario, elle a illustré ce que la littérature américaine a de meilleur.