Football: quand Messi rapporte encore beaucoup d’argent… au Barça

L’information est plutôt étonnante. Ce dimanche, AS, quotidien de la presse madrilène (qui n’hésite jamais à pointer les grandes ou petites faiblesses du rival catalan), rapporte que le FC Barcelone vend toujours dans ses boutiques des objets liées à l’ancien numéro 10 du club, parti en août dernier au PSG. Entre un brassard de capitaine signé vendu 643,5 euros, un maillot de la saison 20/21 signé par Messi vendu 1.170 euros et même un maillot signé par Xavi, Iniesta et Messi au prix de 2.950 euros.

Le Barça continue donc de s’en mettre plein les poches grâce à son ancien numéro 10 grâce à beaucoup de merchandising de l’Argentin encore en vente dans la boutique officielle du club. L’image de Messi permet donc aux Blaugranas de continuer d’avoir certaines entrées d’argent non négligeables en temps de crise. Mais cela ne durera pas éternellement…