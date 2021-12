CAN: Abdoul Tapsoba (Standard) repris dans la sélection élargie du Burkina-Faso

Actuellement en phase de rééducation suite à une blessure survenue lors du match à OHL (il s’est occasionné une plaie de 15 cm sur le tibia), le Burkinabé a tout de même été appelé par son sélectionneur, Kamou Malo, dans une sélection élargie de 29 joueurs selon nos confrères de la DH. Tapsoba saura s’il participera ou non à la CAN après le stage à Abou Dhabi. Le Burkina Faso affrontera l’Éthiopie, le Cameroun et le Cap-Vert.