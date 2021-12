Premier League: Guardiola craint de nouveaux matches sans spectateurs en Angleterre

Pep Guardiola ne veut absolument pas jouer de rencontres sans spectateurs ! Alors que la situation sanitaire se dégrade très fortement en Angleterre, l’entraîneur de Manchester City a affirmé sa crainte de jouer sans spectateurs. « Je n’aimerais pas ça, honnêtement. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est différent de jouer avec des supporters. Mais les cas augmentent partout dans le monde, pas seulement au Royaume-Uni. Ces gens vont dans les stades et peuvent contaminer les autres parce que dans les stades, les gens n’utilisent pas de masques », a expliqué le technicien espagnol en conférence de presse, hier.

En plus des stades, Pep Guardiola plaide également pour un retour du masque obligatoire en extérieur. « Ce qui me surprend le plus, quand vous allez dans la rue, les grands centres commerciaux et les endroits où acheter des cadeaux pour la famille, c’est que personne ne porte de masque. En Espagne, ce sera désormais une obligation, non seulement dans certains endroits, mais à l’extérieur. Donc, dans la rue, vous devez le porter. Comme ça, les restaurants pourraient encore être ouverts, le football pourrait continuer. »