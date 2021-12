Philippe Henry à propos du tram à Liège: «Je veux un calendrier précis et robuste»

Philippe Henry, le ministre wallon de la Mobilité que vous êtes est-il inquiet pour le tram de Liège ?

Un an et demi de retard pour la mise en service, c’est très, très important. Ce qui est exaspérant, ce sont surtout les annonces successives. Avec la Ville de Liège, nous travaillons d’arrache-pied parce que ce retard est problématique pour les Liégeois : le chantier provoque des embarras importants en ville, les habitants sont mécontents. Depuis deux mois, nous avons donc demandé à Tram’Ardent de resserrer et de stabiliser les échéances. Les travaux d’infrastructure en cours sont de la responsabilité de l’entreprise Colas. Quelque chose n’a pas fonctionné en amont, c’est une évidence. Mais il faut aussi reconnaître que le chantier monte désormais en puissance, du personnel supplémentaire a été engagé.