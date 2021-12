Le Standard ne va pas mieux: les Rouches finissent l’année par une défaite contre Zulte Waregem (0-1)

Le Standard s’est incliné 0-1 contre Zulte Waregem ce dimanche à l’occasion de la 21e journée de championnat de Belgique. Dominateurs une partie de la rencontre, les Liégeois ont été surpris par une réalisation de Ziho Gano à la 54e minute et doivent plus que jamais regarder derrière eux en bas de classement. Avec cette défaite, le Standard compte désormais le même nombre de points que son adversaire du jour (23) et ne possède que quatre unités d’avance sur Seraing, avant-dernier.

Condamné à la victoire contre un adversaire direct dans le bas de classement, le Standard n’avait pas de droit à l’erreur après la victoire du Cercle dans le derby brugeois plus tôt dans l’après-midi.