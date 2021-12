Le projet de tram à Liège patine un peu plus

A l’origine, la mise en service était prévue en 2022. L’an dernier, l’objectif était fixé à 2023. Et cette fois, il est question de mai 2024. Epidémie et inondations n’ont rien arrangé.

A l’instar d’un bus ou d’un train, il arrive qu’un tram arrive en retard, c’est agaçant mais c’est rarement dramatique. Dans le cas du méga chantier destiné à doter Liège d’un mode de transport sur rail, il n’est pas question du respect des horaires, mais carrément de conformité avec le calendrier initialement prévu : annoncée pour octobre 2022, la mise en service à l’intention du grand public ne devrait avoir lieu qu’un an et demi plus tard, en mai 2024. Si tout va bien…