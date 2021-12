Dix ans de «The Voice»: l’aventure reprend, avec du changement!

Dès le 28 décembre, « The Voice » reprendra place sur vos écrans tous les mardis soir. Pour son dixième anniversaire, l’émission propose plusieurs changements : nouveaux coachs, nouvelle présentatrice et nouveau concept.

Souvenez-vous, c’était le 20 décembre 2011 : démarrage de The Voice Belgique. Le jury était alors composé de Lio, BJ Scott, Mosimann et du duo Joshua. Dix ans plus tard, l’incontournable BJ Scott garde son fauteuil rouge, accompagnée pour la troisième année consécutive de Typh Barrow. A leurs côtés, on pourra voir deux nouvelles têtes bien connues : celles de Christophe Willem et de Black M. Pour présenter les Blind Audition, c’est Fanny Jandrain qui prend la place de Maureen Louys le temps que celle-ci termine son congé de maternité.