Boxing Day: Kevin De Bruyne ouvre le score pour Man City dès la 5e minute face à Leicester (video)

Ce Boxing Day s’annonce d’ores et déjà palpitant avec une belle affiche : Manchester City – Leicester City.

KDB s’est chargé de mettre les Skyblues aux commandes de ce match dès la cinquième minute grâce à une passe de Fernandinho, le Belge a ensuite fait parler sa puissance de tir en ne laissant aucune chance au gardien danois, Kasper Schmeichel. Manchester City compte bien affirmer son statut de leader cet après-midi.

Riyad Mahrez a ensuite doublé la mise à la 14e minute sur penalty avant qu’Ilkay Gundongan inscrive le 3-0 à la 21e minute.

L’attaquanr anglais Raheem Sterling a transformé un second penalty à la 25e minute et ainsi inscrit le quatrième but pour Manchester City.

Un Boxing Day qui s’annonce d’ores et déjà riche en but…