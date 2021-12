2022 vue par Michel Francard:{Francophonie 2022} C’est vous qui voyez!

Saint Prospect,

Ne sachant plus à quel saint me vouer, je sollicite votre intervention pour me tirer d’un mauvais pas. La direction éditoriale du Soir – mâtin, quel journal ! – a résolu de faire plancher ses crocs-niqueurs sur un sujet bien de saison : « Exposez votre vision prospective de l’année à venir sur les thèmes dont vous traitez habituellement ». Nous avons trois heures. Et je pédale dans la choucroute.

Une vision prospective ! Fastoche, lorsqu’on traite de politique ou de société. Les roulis de la Vivaldi, le virage à droite du Vlaamse Regering et le « à bâbord, presque toute ! » du gouvernement wallon, c’est du tout cuit ! L’apparition du variant oméga, la réapparition de la rage taxatoire, la disparition de dividendes indument perçus, c’est dans la poche !