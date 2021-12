Benito Raman est prêt à bondir

Cinq matches de rang avec le même onze de base. Inédit sous Vincent Kompany qui semble avoir trouvé la bonne formule en ce mois de décembre pour empiler les bons résultats en championnat (13 sur 15) et poursuivre son parcours en Coupe de Belgique. Une situation nouvelle à l’ombre de Saint-Guidon forcément vécue de manière bien différente quand on se trouve parmi les onze élus ou pas. Et pour l’instant, et même si Kompany répète à l’envi qu’il ne travaille pas avec onze mais trente joueurs, difficile d’entrevoir une place sur le terrain où les choses pourraient aller dans le sens d’un changement au coup d’envoi dans l’esprit du coach.