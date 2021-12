2022 vue par Vincent de Coorebyter: 2022, nouvelle année de désenchantement démocratique

Aujourd’hui par contre, l’indépendance des élus à l’égard de leurs électeurs, leur droit à s’écarter des attentes populaires, se heurte à un scepticisme radical. On n’accepte plus de décisions au nom de la supériorité présumée de leurs auteurs : de plus en plus de citoyens s’estiment aussi qualifiés que les professionnels de la politique.

Pour un observateur de la vie démocratique, 2022 a toutes les chances de ressembler à 2021. On y parlera encore de « crise de la représentation », de « fossé » entre les citoyens et les élus, de « méfiance » à l’égard des institutions, de « fatigue » démocratique, comme on le fait en Belgique depuis le dimanche noir du 24 novembre 1991, quand l’extrême droite a grimpé en flèche aux élections. Trente ans après, le diagnostic est le même : il s’est simplement aggravé. Il ne s’agissait donc pas d’une crise, en 1991, de l’apparition soudaine d’un mal imprévisible et réversible : c’était la première manifestation d’un état structurel de la démocratie représentative, dont nous ne sommes pas sortis et qui requiert encore des analyses.