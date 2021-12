2022 vue par Julie Huon: 2022, que la lumière soit!

C’est une conversation surprise à l’heure du thé, sous les lustres aux motifs floraux d’un vieux café Art Nouveau. Lui : « Moi, les gens, je ne les comprends plus. » Elle : « 2021 sera l’année où on n’a plus compris personne. Soit c’est qu’on n’entend rien avec le masque, soit c’est qu’on parle tous en même temps dans les réunions Teams. » Lui : « Et la vraie vie, j’ai plus l’habitude, à cause du covid : s’il y a plus de trois personnes dans une discussion, je panique. » Elle : « Ouais, je crois qu’on a perdu quelque chose dans tout ce bazar… »

2021 serait l’année où on n’a plus compris personne ? Au propre, au figuré, dans tous les sens du terme ? Vivement 2022 alors. Ou pas ?