2022 vue par Marc Roche: Le grand retour de l’inflation

L’an prochain, l’enraiement de la hausse du coût de la vie au Royaume-Uni, tout comme aux Etats-Unis et dans l’Union européenne, sera la priorité des banquiers centraux.

Andrew Bailey s’est tout à coup trouvé, comme patron de la Banque d’Angleterre, arraché à l’effacement recherché. Pour tenir le rôle de défenseur de l’économie britannique, le banquier central a toujours su cultiver suavement la discrétion et la modestie. L’intéressé a écarté gloriole et confidences avec une affable fermeté et une urbanité à peine griffée d’ironie. Mais la hausse spectaculaire de l’inflation a précipité sous les feux de la rampe le patron de l’institut d’émission de Threadneedle Street.

Du jamais vu depuis 1992, lorsque l’inflation s’était envolée sous le gouvernement conservateur de John Major, déjà déstabilisé par l’humiliation de la sortie de la livre du serpent monétaire européen. En novembre, la hausse des prix a atteint son niveau le plus élevé (5,1 %) depuis dix ans, contre 4,2 % et 3,1 % les deux mois précédents. Face à cette tempête, la Bank of England n’avait pas d’autre choix que de faire passer son taux directeur de 0,10 % à 0,25 %.