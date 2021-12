2022 vue par Jean-François Kahn: tout va mal, à moins que…

En 2022, quoi ? Il faut se retenir pour ne pas répondre : rien, ça va continuer. Comme avant. La gauche française va poursuivre sa déliquescence. Jusqu’à sa quasi-disparition.

Les extrêmes droites hexagonales vont, avec le soutien de l’oligarque Vincent Bolloré et de ses médias aux ordres, banaliser l’exploitation automatisée de la peur, de la haine et de la bêtise. On votera mécaniquement, comme tous les trois mois, des sanctions contre Moscou qui exacerberont le nationalisme panrusse et renforceront, en conséquence, le pouvoir de Vladimir Poutine tout en le poussant dans les bras de la Chine. Et cela sous la pression de la Pologne dont le gouvernement viole toujours, aussi impunément, l’Etat de droit.