2022 vue par Ivan De Vadder: La Fiat de la Vivaldi

Peut-être un des moments les plus forts, jusqu’à présent, du gouvernement Vivaldi, c’est la déclaration des deux formateurs, Paul Magnette et Alexandre De Croo, le jour avant que le nouveau Premier ministre et son équipe ont prêté serment, sur les escaliers du Palais Egmont. Les deux formateurs se remerciaient réciproquement, et semaient des compliments pour la coopération autour de la table. « C’est esprit-là, de travailler ensemble, c’est ce que j’ai ressenti autour de la table », avec cet éloge De Croo scellait l’accord entre les sept partis. « Et je suis convaincu que dans les mois qui viennent, on va avoir besoin de tout le monde pour faire fonctionner notre pays, pour répondre aux attentes que la population a de nous. » A la fin de l’allocution, De Croo fait encore référence à un propos de Michael Jordan, le champion de basket légendaire, qui aurait dit : « Talent wins games. But teamwork wins championships. » (Pour gagner des épreuves, il faut du talent.