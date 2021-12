2022 vue par Eric Deffet: Quand l’eau aura coulé sous les ponts

Prenons les paris : le 14 juillet prochain (et sans doute plus tôt pour tenter de doubler la concurrence), tous les journaux du pays, mais aussi les radios et les télévisions, marqueront le premier anniversaire des inondations catastrophiques et dramatiques de l’été précédent.

Au cœur de la belle saison, il y aura sans doute une célébration, un hommage, quelque part, ce serait la moindre des choses. L’inauguration d’une plaque commémorative ou d’un monument, pourquoi pas ? La nécessité de reconstruire a désormais pris le dessus dans les discours et les actes, ce sera toujours les cas. Mais il faudra se souvenir qu’une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans cet événement inédit, et que des milliers de personnes ont souffert. C’est un devoir pour l’année qui va débuter.