SNCB: l’abonnement «télétravail» arrive en 2022

La phase d’essai menée à partir de juin auprès de 7 « grands clients » privés et publics (des grandes entreprises qui offrent des abonnements SNCB à leurs employés) s’est avérée satisfaisante. Le « flex-abo », le futur abonnement « domicile-travail » de la SNCB qui s’adapte au télétravail, verra bien le jour en 2022. C’est un nouveau type d’abonnement, qui ne sera opérationnel que sur les smartphones et en premier lieu pour les utilisateurs de tous les grands clients (soit 70 % des quelque 300.000 abonnés domicile-travail) probablement au deuxième trimestre de l’année. Ensuite pour les particuliers (les 30 % restants, soit environ 100.000 personnes) entre la rentrée de septembre et la fin de l’année. La SNCB assure de sa volonté d’aller au plus vite mais les contraintes sont essentiellement techniques.