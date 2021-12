«Un grand homme», «un repère moral»: une pluie d’hommages après le décès de Desmond Tutu

Le président Cyril Ramaphosa a exprimé «sa profonde tristesse» face au décès de ce «patriote sans égal», «intègre et invincible contre les forces de l’apartheid, qui laisse une veuve, « Mama Leah », et leurs quatre enfants. Cette mort représente »un nouveau chapitre de deuil dans l’adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué un pays libéré, a-t-il ajouté, un mois après la mort de FW de Klerk, dernier président blanc du pays. La perte de Mgr Tutu, « penseur, leader, berger », est « incommensurable », estime la fondation Mandela.

L’ancien président américain Barack Obama a salué « un ami, un mentor, un repère moral ». « Sa chaleur humaine et sa compassion nous ont livré un message spirituel pour l’éternité », a réagi un autre ancien président des Etats-Unis, Jimmy Carter, membre comme Tutu du « Groupe des Sages » fondé par Mandela.

Les leaders européens regrettent la disparition d’un géant

« Un géant est tombé », a salué l’opposant ougandais Bobi Wine. Son combat « restera dans nos mémoires », a estimé le président français Emmanuel Macron. Le président du Conseil européen, qui représente les 27 pays de l’UE, Charles Michel, a rendu hommage à «un homme qui a donné sa vie à la liberté avec un engagement profond pour la dignité humaine. Un géant qui s’est dressé contre l’apartheid».

La reine Elizabeth II s’est déclarée «profondément attristée», saluant sa défense «inlassable» des droits humains ainsi que sa «convivialité et son humour». «Tout la famille royale se joint à moi pour exprimer notre profonde tristesse à l’annonce de la mort de l’archevêque Desmond Tutu, un homme qui a défendu inlassablement les droits humains en Afrique du Sud et dans le monde entier», a déclaré la souveraine de 95 ans. «Je me souviens avec tendresse de mes rencontres avec lui, de sa grande convivialité et de son humour».

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit sur Twitter «profondément attristé». «Il a été une figure essentielle de la lutte contre l’apartheid et de la lutte pour la création d’une nouvelle Afrique du Sud. Nous nous souviendrons de lui pour son leadership spirituel et sa bonne humeur irrépressible», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a rendu hommage sur Facebook à un homme «qui a montré le pouvoir de la réconciliation et du pardon».

Un homme qui faisait l’unanimité

Le pape François s’est déclaré «attristé» par cette perte. «Conscient du service rendu à l’évangile par la promotion de l’égalité raciale et de la réconciliation» dans son pays, le souverain pontife «recommande son âme à la miséricorde aimante de Dieu tout-puissant».

Le chef spirituel des anglicans et archevêque de Canterbury, Justin Welby: «Dans les yeux de Desmond Tutu, nous avons vu l’amour de Jésus. Dans sa voix, nous avons entendu la compassion de Jésus. Dans son rire, nous avons entendu la joie de Jésus. C’était beau et courageux.»