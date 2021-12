«Je ne mène pas ma carrière en fonction des gens»

Né au Cameroun et arrivé en Belgique à l’âge de 18 mois, Jackson Tchatchoua est passé par les centres de formation du Standard et d’OHL avant de rejoindre le Sporting en U16. «Ma mère venait d’acheter à La Louvière et, de ce point de vue-là, c’était donc plus facile», se souvient-il. «Et puis, j’ai écouté le projet du club et cela m’a semblé ambitieux. De toute manière, c’est à nous, joueurs, de faire en sorte que tout se passe bien.»