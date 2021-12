Jackson Tchatchoua: «Aujourd’hui, les jeunes sont mis dans de bonnes conditions pour réussir»

À 20 ans, Jackson Tchatchoua réussit là où tant d’autres ont échoué avant lui : se faire une place dans le onze carolo en étant issu du centre de formation. Humble et travailleur, le joueur a toujours cru en ses chances malgré un contexte parfois difficile. Entretien.

Jackson, vous voici à 20 matches disputés en D1A dont 14 en tant que titulaire ! Si on vous avait dit cela il y a sept mois, lorsque vous n’aviez toujours pas signé le moindre contrat, vous ne l’auriez sans doute pas cru…

À ce moment-là, je voyais les choses étape par étape. Je ne me projetais pas. On va dire que cette méthodologie s’est avérée bénéfique et j’en suis très content.

Comment avez-vous gardé la motivation ces dernières années, en voyant que peu de jeunes recevaient leur chance?