Boxing Day: Man City inflige un score de tennis à Leicester et Arsenal un score de forfait à Norwich (vidéos)

Le Boxing Day anglais nous a offert son lot de but et de sensations en ce lendemain de Noël. Bien qu’il fût controversé avec les cas de Covid-19 qui se sont accumulés et le peu de temps de repos entre les matches qui se joueront pour la plupart le mardi 28 décembre.

Deux penalties ont été inscrits par les Skyblues dans les 25 premières minutes. Riyad Mahrez s’est chargé de transformer le premier tandis que Raheem Sterling s’est occupé du deuxième. Entre-temps, Ilkay Gundogan avait inscrit le but du 3-0. Manchester City est revenu sur la pelouse en seconde mi-temps avec une avance de quatre buts. Mais Leicester ne s’est pas avoué vaincu et a même cru à une remontada avec trois buts inscrits en dix minutes ! James Maddison a fait trembler les filets d’Ederson à la 55e, Lookman a doublé la mise quatre minutes plus tard et Ihenacho a réduit la marque à 4-3 à la 65e. Mais Aymeric Laporte et Raheem Sterling ont brisé les espoirs des Foxes en marquant chacun leur tour. Les Skyblues ont dès lors infligé un score de tennis (6-3) aux Foxes et ont conforté leur avance en haut du classement.

Arsenal a quant à lui infligé un score de forfait à Norwich City. Les Gunners n’ont jamais vraiment été inquiétés sur la pelouse de la lanterne rouge de Premier League. Bukayo Saka a ouvert le score très rapidement dans la rencontre et Tierney s’est chargé de faire le break avant le retour aux vestiaires. En seconde mi-temps, Saka s’est offert un doublé avant qu’Alexandre Lacazette ne transforme un penalty à la 84e pour ainsi afficher un 0-4 au tableau d’affichage. Smith-Rowe a asséné le coup de massue dans le temps additionnel avec le but du 0-5 !

Tottenham a lui aussi brillé face à Crystal Palace. Les Spurs ont rapidement pris l’ascendant sur leurs adversaires du jour avec un but de l’international anglais, Harry Kane à la 32e minute et un autre tombé deux minutes plus tard à la suite d’une superbe course de Lucas Moura. Cette première mi-temps a également été marquée par l’exclusion de Wilfried Zaha dans les troupes de Crystal Palace. Heung-Min Son s’est chargé de conclure la rencontre à la 74e en inscrivant le 3-0. Une victoire qui fait les affaires des Spurs qui profitent de la défaite de West Ham (2-3 face à Southampton), concurrent direct pour une place européenne.