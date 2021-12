Olivier Renard sort du silence: «Bruno Venanzi ment à tout le monde»

Il n’avait plus parlé à la presse depuis des mois, ni réagi aux accusations portées contre lui par Venanzi ou Veljkovic. Olivier Renard sort du silence et évoque également l’affaire Edmilson, qui pourrait bien freiner les ardeurs d’un potentiel investisseur au Standard.

À quelques heures de Noël, Olivier Renard décroche le téléphone depuis Montréal, où il a élu domicile depuis plus de deux ans. « Parce que le vase a débordé », dit-il, et parce que, selon lui, « il est temps » pour Bruno Venanzi « d’assumer ». Assumer ses choix, et plus particulièrement ceux qui sont désormais scrutés par la justice.