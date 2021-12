Pendant la manif contre la fermeture, le spectacle continue dans les salles restées ouvertes...

Tout se déroule sans aucun problème » sourit derrière son masque la préposée aux tickets du cinéma Galeries. « Le public était là dès la première séance et les gens sont très contents de pouvoir continuer à aller au cinéma ». Devant nous, plusieurs personnes viennent de venir chercher leur ticket pour la prochaine séance de A Hero d’Asghar Farhadi, dans plus d’une heure. « Nous n’étions pas sûres que ce serait bien ouvert » explique une dame d’âge mûr. « Alors nous sommes venues plus tôt. Maintenant, on va aller se promener un peu et puis revenir pour la séance. Mais vous avez vu ce monde dans les Galeries. Et là, il y a plein de gens qui ne portent pas le masque. Je me sentirai bien plus en sécurité dans la salle. »