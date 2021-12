Au Mont des Arts, la culture ne s’est pas laissé réduire au silence

Au moins 5.000 personnes (15.000 selon les organisateurs) sont venues dire dimanche après-midi leur colère face aux dernières décisions du Codeco. Dans la foule, professionnels de la culture et sympathisants venus des quatre coins de la Belgique s’affichaient plus soudés que jamais.

Des orateurs se succédant sur le podium et s’exprimant tantôt en français, tantôt en néerlandais, des pancartes dans les deux langues un peu partout par-dessus les parapluies, les secteurs culturels des deux communautés se mélangeant dans une même indignation, un dimanche sous la pluie qui se transforme en manif festive avec, sous les arcades, une fanfare qui met une ambiance d’enfer… on ne se souvient pas avoir jamais connu une manifestation aussi suivie et aussi mélangée dans le secteur culturel.