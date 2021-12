Un premier bras de fer maîtrisé par Wout van Aert

Pour leurs premières retrouvailles depuis l’édition dantesque de Paris-Roubaix (début octobre), Wout van Aert a démontré à son éternel rival Mathieu van der Poel qu’ils ne boxaient pas dans la même catégorie. Du moins, pour l’instant. Car, le coureur belge de la formation Jumbo-Visma a aisément remporté sa quatrième course en autant de sorties (Boom, Essen, Val di Sole et Termonde), alors que ce n’était que le premier dossard de la saison dans les labourés pour le Néerlandais. Ce dimanche, la différence de niveau était criante. Autant, finalement, que la confiance qui habitait les deux guerriers au moment de prendre davantage de risques dans les descentes et les virages de ce circuit boueux et dénué de tout spectateur.