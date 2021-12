Luka Elsner après la nouvelle déconvenue du Standard: «Quand on va jouer pour notre vie, on doit se transcender, pas juste essayer»

« J’ai envie de m’ouvrir le ventre tellement ça fait mal de prendre un but sur une action qui est certainement une des seules que l’adversaire a eue et sur laquelle tout est anodin, ça résume parfaitement notre manière de jouer », a réagi à chaud le coach des Liégeois au micro d’Eleven. « C’est qu’on a de la rigueur à 95 % et puis les 5 % on les lâche. Ça nous donne une ouverture du score. On a essayé beaucoup de choses offensivement. On a amené le ballon un nombre incalculable de fois dans la surface de réparation. On a tapé trois fois le montant. Mais ce surplus il nous manque et c’est ce qui fait la différence encore ce soir. »

La situation devient de plus en plus intenable au Standard. Battus 0-1 par Zulte Waregem ce dimanche, les Rouches végètent dans le milieu du classement à la 13e position avec 23 unités. Et cette défaite pour clôturer l’année 2021 passe très mal auprès de l’entraîneur Luka Elsner.

Le Standard était pourtant dominateur dans cette rencontre, mais il a été incapable de trouver la faille. « J’ai envie d’être dans mon rôle d’entraîneur et de dire parlons du contenu, il y a eu de bonnes choses mais à un moment donné, quand on va jouer pour notre vie et on peut être franc, c’est très très important ce qui est en train de se passer, je pense qu’on doit se transcender », poursuit Elsner. « La volonté de bien faire, c’est bien mais aujourd’hui la situation nécessite encore quelque chose de plus. J’aurais envie que mes joueurs se transcendent, qu’ils soient dans un état différent que de juste essayer. »

La trêve arrive peut-être à point nommé pour le club, qui devra réaliser une seconde partie de saison de haut niveau pour éviter le pire. Mais le climat est lourd au sein du club où les problèmes financiers sont au-devant de la scène depuis plusieurs semaines. « Quand on est joueur de foot, les finances ne constituent pas un élément sur lequel on réfléchit », lance Elsner. « Les joueurs sont payés et rémunérés selon leur contrat, tout le temps. Donc ils n’ont rien d’autre à réfléchir. C’est juste prester, gagner des matches et quand on gagne des matches sur le terrain, tout se passe bien. Et le contexte extérieur s’adapte à ça. Aujourd’hui, on ne le fait pas et il n’y a pas d’excuse. »