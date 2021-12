«Notre classement actuel est une honte»: les réactions des joueurs du Standard après la défaite contre Zulte Les Rouches n’ont pas trouvé la faille dans la défense de Zulte. En dépit des idées de Mehdi Carcela et des tentatives de Joao Klauss. Deux éléments qui caractérisent le Standard actuel. De l’envie mais pas assez de concret…

Le marquoir est entré dans le temps additionnel. Une longue balle arrive dans la course de Joao Klauss qui réussit son contrôle avant de prendre sa chance. Le poteau repousse toutefois son essai. Le grand attaquant ne parvient décidément pas à fouetter les filets adverses. « C’est de la poisse. Nous avons pourtant eu les occasions mais cela n’a pas fonctionné. C’est râlant. » Pour ne pas dire plus. Le Standard s’enfonce dans une crise de plus en plus profonde. « Nous sommes dans une position qui ne nous permet pas de nous plaindre. Notre classement actuel est une honte. Il y a énormément de choses à changer pour s’en sortir. Depuis le début de saison, nous perdons des points dans des matches à notre portée. Ce n’est pas normal. Tout n’est pas à jeter non plus, et il faut se baser sur les éléments positifs pour avancer, se reconstruire. »

Carcela : « Je comprends la frustration des fans » Voir le verre à peine rempli, plutôt que la cruche presque vide. Une approche qui convient à Mehdi Carcela. « Je reste confiant, car il y a de la qualité dans le groupe. Il faut continuer à bosser, pour s’en sortir. Tous ensemble. » Les mots ont pour but de fédérer. Joueurs et supporters. « Je comprends la frustration des fans, car Liège est ma ville, donc je suis aussi mal qu’eux. Mais c’est via la solidarité que nous serons en mesure de nous relever. Pas en s’éparpillant. J’ai déjà connu des moments difficiles avec le Standard et nous avons toujours réussi à les surmonter. Avec la tête, celle qui a besoin de quelques jours pour se vider. Sans oublier ce que nous venons de vivre, mais en gardant à l’esprit que seul le futur peut encore être changé. »