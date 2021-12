Pour le Standard, c’est le désastre de Noël

Trois tentatives repoussées par les montants, un tas d’opportunités galvaudées, des ballons tombés à chaque fois au mauvais endroit et une première occasion pour Zulte Waregem transformée en but et en victoire : tout a de nouveau tourné de travers, mais aussi au vinaigre, pour une équipe du Standard incapable de sortir de l’ornière et qui, à l’heure de boucler son année 2021, occupe le treizième rang de la hiérarchie et, pire encore, pourrait reculer de deux places en fonction des résultats que signeront, ce lundi, Louvain et Saint-Trond.