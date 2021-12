Fermeture des lieux culturels: entre colère et chaleur humaine

Le Codeco de mercredi dernier a accompli un exploit qu’aucune autre cause n’avait réussi auparavant : liguer contre lui tellement de secteurs du milieu artistique que ce dimanche a connu la plus importante manifestation du monde culturel dont nous ayons souvenir

Très majoritairement masqués (en plein air pourtant), les manifestants n’ont pas défilé mais se sont rassemblés au pied du Mont des Arts comme ils auraient aimé le faire dans un cinéma, un théâtre, une salle de concerts. Car ce qui frappait dans la foule présente ce dimanche, au-delà de la présence de nombreux poids lourds du secteur tout autant que de ses innombrables travailleurs anonymes, c’était la solidarité manifestée par de nombreux quidams, souvent en famille, ne travaillant nullement dans le secteur culturel mais désireux de soutenir celui-ci et de faire savoir que, pour eux, il était essentiel. Si certains « cultureux » étaient arrivés désabusés, beaucoup repartaient requinqués malgré la pluie tenace qui ne parvenait pas à les disperser. Car il y avait, dans ce rassemblement, de la colère, affichée sur de nombreuses pancartes, du désespoir sur plusieurs autres, de la mise en cause directe des politiques, de l’humour également, de l’envie de lutter malgré tout et d’ouvrir les lieux, quoi qu’il en coûte.