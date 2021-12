Felice Mazzu relativise après le nul contre à La Gantoise: «Il faut pouvoir accepter de ne pas toujours gagner»

Au terme d’une rencontre assez cadenassé, l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge.

Le mentor de l’Union n’est pas pour autant déçu de la prestation de son équipe, il veut garder le positif en tête pour clôturer cette belle année 2021 que le club bruxellois a vécu. « On a joué contre une équipe de La Gantoise très forte et il ne faut pas rougir de notre prestation. Certes, il y a peut-être eu trop de prudence offensive mais on finit l’année sur une série de cinq matches consécutifs sans défaite », avance Felice Mazzu au micro d’Eleven Sports.

Ce match fut en réalité un duel entre deux défenses très organisées, où aucune n’a cédé pendant les 90 minutes. « Les deux équipes se neutralisaient beaucoup et il faut pouvoir accepter de ne pas toujours gagner ! Aujourd’hui, il a manqué cette étincelle, ce grain de folie pour faire la différence mais ce point n’est pas décevant face à un concurrent sérieux qu’est La Gantoise. »